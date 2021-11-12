Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Погибшего в Санкт-Петербурге при задержании банды телефонных мошенников офицера специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова наградят орденом Мужества посмертно. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Подполковник полиции Евгений Захаров

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов представил Захарова к награждению орденом Мужества посмертно. Офицер СОБРа погиб 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников.

«Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу», — отметили в ведомстве.

* Евгений Захаров родился в городе Ковдор Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» с 2016 года, ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».