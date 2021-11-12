Москва, , 17:21 — REGNUM На краткосрочном горизонте можно ожидать дальнейшего повышения мировых цен на золото. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что мировые цены на золото продолжают расти.

Золото

«Цена на золото традиционно коррелирует с курсовой динамикой доллара. Поэтому именно слабостью современной позиции доллара можно в первую очередь объяснить современный рост цены на золото, — сказала Воронкова. — Глобальная нестабильность не создает определенности в будущей конъюнктуре рынка золота. В целом можно связать дальнейший ценовой тренд на золото с фоном американской экономики — решениями ФРС, статистикой по инфляции, что во многом зависит от показателей экономической активности в США».

Кроме того, как пояснила Воронкова, на ценах на золото отразится состояние рыночного спроса на этот актив со стороны центральных банков и инвесторов.

«То есть на краткосрочном горизонте можно ожидать некоторого повышения цен на золото, который прекратится в более отдаленной перспективе по мере экономического восстановления», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в перспективе полугода золото вряд ли поднимется выше 2100 долларов за унцию.

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