Москва, 12 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получает обвинения в организации миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши просто в силу того, что является для этого удобной кандидатурой. Об этом 12 ноября заявил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Europa.eu Флаги Евросоюза

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По его словам, для Евросоюза главное — найти виновного в кризисе за своими пределами. Но обвинения в существующих проблемах такой мощной организации президента Белоруссии Александра Лукашенко будут выглядеть не слишком убедительно. Поэтому Брюсселю нужен на эту роль политик с куда большим влиянием.

«Главное найти виновного. Лукашенко для этого слишком мелкий. Европейцы не хотят признавать, что этот «незначительный», как они говорят, диктатор может ударить по Европейскому союзу. Нужны более мускулистые агрессоры. Поэтому некоторые показывают пальцем на Москву», — сказал Рар.