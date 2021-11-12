Париж, 12 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Сербия выступает за деполитизацию ЮНЕСКО и считает, что сепаратистскому Косово не место в этой организации. Об этом заявила журналистам премьер-министр Сербии Анна Брнабич 12 ноября после выступления на 41 заседании Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в Париже.

Novreg.ru Ана Брнабич

Она уточнила, что ЮНЕСКО организация, занимающаяся вопросами культуры и науки и поэтому никак не должна быть связана с политикой.

«Когда мы говорим, что выступаем за деполитизацию ЮНЕСКО, это значит, что мы считаем, что так называемому Косово не место в этой организации. ЮНЕСКО — это не место, где нужно вести дискуссии по поводу того, нужно ли Косово, которое не является членом ООН и которого не признало более половины государств мира, принять в эту организацию», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Напомним, что ранее руководство сепаратистского Косово заявило о том, что после прекращения моратория на подачу заявления в международные организации, предусмотренного Вашингтонским соглашением, Приштина намерена подготовить новые заявки, в том числе для приема в ЮНЕСКО.