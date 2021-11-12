Псков, 12 ноября 2021, 17:37 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обнародовал перечень мер по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) в регионе на противоэпизоотической комиссии правительства РФ, которая состоялась 12 ноября в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Учения по ликвидации очага АЧС
Учения по ликвидации очага АЧС

«На сегодня на «ПсковАгроИнвест» карантин отменен. Меры по предупреждению АЧС усилены на всех крупных свиноводческих комплексах Псковской области», — отметил губернатор Псковской области.

Правительство Псковской области подготовило перечень действий в связи с эпизоотической ситуацией в регионе. Михаил Ведерников обратил внимание на то, что меры были приняты сразу после обнаружения вируса АЧС на территории области. Так, например, комплекс действий был развернут на свиноводческих предприятиях в Порховском и Островском районах. Влияние на ситуацию оказывается также с помощью регуляции популяции дикого кабана.

Стабилизировать обстановку собираются и при помощи ветслужб. Приобретается необходимая техника: инсинератор (утилизация отходов), газовый хроматограф, гематологический анализатор и другая техника. Заменены системы вентиляции и очистки воздуха.

«Мы прекрасно понимаем всю серьезность ситуации и со всей ответственностью относимся к недопущению распространения заболевания как в Псковской области, так на другие регионы. План мероприятий согласован и реализуется, необходимые средства на эти цели выделены», — заявил Михаил Ведерников.

Напомним, что африканская чума свиней — вирусная болезнь, которая вызывает лихорадку, цианоз кожи и обширные геморрагии во внутренних органах. Возникшие вспышки АЧС уже угрожают сельскому хозяйству России. К 2024 году планируется создание вакцины от африканской чумы.