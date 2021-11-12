Псков, 12 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обнародовал перечень мер по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) в регионе на противоэпизоотической комиссии правительства РФ, которая состоялась 12 ноября в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Учения по ликвидации очага АЧС

«На сегодня на «ПсковАгроИнвест» карантин отменен. Меры по предупреждению АЧС усилены на всех крупных свиноводческих комплексах Псковской области», — отметил губернатор Псковской области.

Правительство Псковской области подготовило перечень действий в связи с эпизоотической ситуацией в регионе. Михаил Ведерников обратил внимание на то, что меры были приняты сразу после обнаружения вируса АЧС на территории области. Так, например, комплекс действий был развернут на свиноводческих предприятиях в Порховском и Островском районах. Влияние на ситуацию оказывается также с помощью регуляции популяции дикого кабана.

Стабилизировать обстановку собираются и при помощи ветслужб. Приобретается необходимая техника: инсинератор (утилизация отходов), газовый хроматограф, гематологический анализатор и другая техника. Заменены системы вентиляции и очистки воздуха.

«Мы прекрасно понимаем всю серьезность ситуации и со всей ответственностью относимся к недопущению распространения заболевания как в Псковской области, так на другие регионы. План мероприятий согласован и реализуется, необходимые средства на эти цели выделены», — заявил Михаил Ведерников.

Напомним, что африканская чума свиней — вирусная болезнь, которая вызывает лихорадку, цианоз кожи и обширные геморрагии во внутренних органах. Возникшие вспышки АЧС уже угрожают сельскому хозяйству России. К 2024 году планируется создание вакцины от африканской чумы.