Москва, 12 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. То, что в РФ произошел рост объемов кредитов, выданных наличными, связано с отложенным спросом, который пришелся на конец лета и начало осени 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ с января по октябрь 2021 года взяли почти 16 млн кредитов наличными.

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«Рост объемов наличных кредитов связан с ростом потребления на фоне снятия летних ограничений, — сказал Алиев. — Также сезонные факторы сказались на росте потребительского спроса, например начало учебного года у школьников. Отложенный спрос пришёлся на конец лета и начало осени, что, в свою очередь, привело к росту наличных кредитов. Рост ключевой ставки может ограничить рост объемов выданных кредитов, но эффект можно будет увидеть ближе к весне 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ может лопнуть образовавшийся в 2021 году кредитный «пузырь».