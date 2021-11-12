Москва, 12 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания жителей РФ и рост цен на авто стимулировали население к покупке автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы, согласно которым в 2021 году российские банки готовятся поставить рекорд по выдачи автокредитов.

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«Действительно, в 2021 году наблюдался бум на покупку автомобилей, — сказал Ермилова. — Это обусловлено тем, что автопроизводители и автодилеры предлагали интересные условия покупки авто. Плюс банки-партнеры предоставляли кредиты по сниженной ставке, а также страхование можно было получить с хорошей скидкой. Помимо этого, инфляционные ожидания и рост цен на авто стимулировали население к покупке. В ответ на это цены стали расти. Отдельные программы стали сворачиваться».

Как пояснила Ермилова, рост автокредитования может продолжиться, если банки будут предлагать оптимальные для клиента условия.

«Но необходимо помнить, что чрезмерная выдача кредитов может негативно отразиться на банковской системе», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост средней стоимости кредита на новые машины в России по итогам июля — сентября 2021 года составил 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.