Москва, 12 ноября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В РФ образовался кредитный «пузырь», который может лопнуть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ с января по октябрь 2021 год набрали 15,8 млн кредитов наличными.

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«Потребности в заёмных деньгах выросли из-за многих факторов. Во-первых, деньги были дешёвыми, и люди скупали на них прежде всего жилье. За этим потянулась целая цепочка необходимых трат — ремонт жилья, покупка мебели и так далее. То есть рост ипотеки подтолкнул к развитию и другие рынки. Во-вторых, население стало больше тратить из-за инфляции, а доходы при этом не выросли. Разница как раз и компенсируется потребительскими кредитами. Кредиты берут и на путешествие, и даже на еду. Самая большая проблема, что многие не думают, как они будут эти деньги отдавать. Поэтому кредитный пузырь может очень сильно лопнуть», — сказал Головченко.

По его словам, в 2022 году ключевая ставка ЦБ будет в районе 8,5%.

«Деньги уже дорогие, а соответственно, требования ЦБ к заёмщикам ужесточаются. Поэтому в 2022 году точно ожидается спад кредитования и, конечно, рост количества банкротств как граждан, так и компаний», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средний срок ипотечного кредита в сентябре достиг исторического максимума в 20,6 лет.