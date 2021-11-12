Москва, 12 ноября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В перспективе полугода золото вряд ли поднимется выше 2100 долларов за унцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные о том, что мировые цены на золото не прекращают расти.

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«Стоимость золота — очень многофакторный показатель. С одной стороны, котировки драгметаллов растут в нестабильные годы экономики, — сказал Ковригин. — Это самый надёжный для сохранения сбережений актив. С другой стороны, золото реагирует очень сильно на платёжеспособность населения: меньше покупок изделий из драгоценных материалов — меньше спрос на золото среди ювелирных компаний. И это приводит к падению цены».

Как полагает Ковригин, в настоящее время рост котировок золота очень конъюнктурный и не трендовый — всё ещё может поменяться.

«Он связан во многом с кратковременным увеличением спроса на драгметаллы со стороны производителей золотых украшений перед Новым годом. В ноябре-декабре золото чаще всего дорожает. Сейчас внимание участников рынка драгметаллов приковано к заседанию ФРС. В перспективе полугода золото вряд ли поднимется выше 2100 долл. за унцию, хотя тренд в большей степени сохранится бычий (повышательный)», — предположил экономист.

Напомним, что эксперт Citi считают, что в 2022 году золото может подорожать выше 2100 долларов за унцию.