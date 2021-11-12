Вашингтон, 12 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Компания Disney Television Studios начала съёмки сериала «Как я встретила вашего папу». Об этом 12 ноября пишет издание E!

Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел

Главные роли в шоу исполнят Хилари Дафф, Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Тиен Трэн, а также Сурадж Шарма. Как отмечает издание, точная дата выхода проекта пока неизвестна, однако премьера состоится уже в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Как я встретила вашего папу» является сиквелом шоу «Как я встретил вашу маму», транслировавшегося с 2005 по 2014 годы. Оригинальный проект был был удостоен шести премий «Эмми».