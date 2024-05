Оттава, 12 ноября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Канадский диджей и электронный музыкант Kaytranada в своих социальных сетях объявил, что вернется на следующей недели с новым материалом. Артист обещает выпустить мини-альбом, на котором будут присутствовать такие исполнители, как Thundercat и H.E.R.

Музыка

Пластинка получила название «Intimated» и станет первым новым материалом исполнителя с момента выхода его второго студийного альбома «BUBBA» в 2019 году. Согласно информации портала The Line Of Best Fit, фанк-исполнитель Thundercat присоединился к Kaytranada на треке «Be Careful», на других двух песнях он объединился с дуэтом H.E.R. и Mach-Hommy. Работа выйдет 19 ноября.

https://twitter.com/KAYTRANADA/status/1458833711177158656

Ранее стало известно, что Kaytranada выступил в качестве продюсера грядущего альбома рэпера Freddie Gibbs «Soul Sold Separately».