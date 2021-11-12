Москва, , 17:11 — REGNUM В Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях осложнилась ситуация с распространением COVID-19, сообщила 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Government.ru

Голикова «На тепловой карте портала стопкоронавирус. рф они перешли из оранжевой в красную зону».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 ухудшилась в десять регионах: в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, Красноярском крае, Татарии, Тува и Чувашии.

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