Москва, 12 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил гостем эфира Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном» — собеседником руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Антон Алиханов

Главной темой эфира стало подведение промежуточных итогов пятилетия Антона Алиханова на посту губернатора Калининградской области. Глава региона выделил три ключевых направления.

В первую очередь — поправки в закон об особой экономической зоне (ОЭЗ). За два года после внесения изменений в ОЭЗ было зарегистрировано в 2 раза больше резидентов, чем за последние 5 лет, а калининградская территория с особым юридическим статусом вошла в десятку лучших ОЭЗ мира.

Второе направление связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018, в ходе которой были решены многие инфраструктурные вопросы: построены новые дороги, стадион, аэропорт.

В-третьих, большое внимание региональная власть уделила энергетической безопасности Калининградской области. Губернатор подчеркнул, что по поручению Президента России создан комплекс специальной инфраструктуры, который позволяет региону существовать в режиме «энергетического острова».

Антон Алиханов также рассказал об уникальных региональных практиках, реализованных за пятилетний период. Среди них — введение материнского капитала на первого ребенка. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время программа индексируется на 15%, потому что «меры должны быть актуальными и способными решать хотя бы часть проблем молодых семей, когда они пополняются детьми».

Еще одна успешная практика — введение «продуктовых карт» в качестве программы социальной помощи наиболее уязвимым категориям граждан. Губернатор отметил, что в следующем году по его инициативе программа будет расширена и включит поддержку многодетных семей и пенсионеров.

Отдельной темой прямого эфира стала коммуникация главы региона с населением. Антон Алиханов поделился опытом общения с молодежью в различных форматах, среди которых чаепития в кафе и TED-лекции с ответами на вопросы. Губернатор отметил, что 80% молодых людей, которые оканчивают региональные университеты, остаются работать в Калининградской области, и задача власти — помочь им найти себя, поэтому регион заинтересован в поддержке их.

Говоря об управленческих планах и перспективах, Антон Алиханов заявил, что один из основных акцентов будет сделан на поддержку регионального бизнеса, создание качественных рабочих мест.