Антон Алиханов: «Ты эффективен, если люди тебя выбирают»
Москва, 12 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил гостем эфира Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном» — собеседником руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной.
Главной темой эфира стало подведение промежуточных итогов пятилетия Антона Алиханова на посту губернатора Калининградской области. Глава региона выделил три ключевых направления.
В первую очередь — поправки в закон об особой экономической зоне (ОЭЗ). За два года после внесения изменений в ОЭЗ было зарегистрировано в 2 раза больше резидентов, чем за последние 5 лет, а калининградская территория с особым юридическим статусом вошла в десятку лучших ОЭЗ мира.
Второе направление связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018, в ходе которой были решены многие инфраструктурные вопросы: построены новые дороги, стадион, аэропорт.
В-третьих, большое внимание региональная власть уделила энергетической безопасности Калининградской области. Губернатор подчеркнул, что по поручению Президента России создан комплекс специальной инфраструктуры, который позволяет региону существовать в режиме «энергетического острова».
Антон Алиханов также рассказал об уникальных региональных практиках, реализованных за пятилетний период. Среди них — введение материнского капитала на первого ребенка. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время программа индексируется на 15%, потому что «меры должны быть актуальными и способными решать хотя бы часть проблем молодых семей, когда они пополняются детьми».
Еще одна успешная практика — введение «продуктовых карт» в качестве программы социальной помощи наиболее уязвимым категориям граждан. Губернатор отметил, что в следующем году по его инициативе программа будет расширена и включит поддержку многодетных семей и пенсионеров.
Отдельной темой прямого эфира стала коммуникация главы региона с населением. Антон Алиханов поделился опытом общения с молодежью в различных форматах, среди которых чаепития в кафе и TED-лекции с ответами на вопросы. Губернатор отметил, что 80% молодых людей, которые оканчивают региональные университеты, остаются работать в Калининградской области, и задача власти — помочь им найти себя, поэтому регион заинтересован в поддержке их.
Говоря об управленческих планах и перспективах, Антон Алиханов заявил, что один из основных акцентов будет сделан на поддержку регионального бизнеса, создание качественных рабочих мест.