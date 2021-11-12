Белгород, 12 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Управление по труду и занятости населения Белгородской области возглавила Екатерина Квашенкова, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Должность руководителя заняла финалистка кадрового проекта «Новое время». Выпускница Белгородского государственного национального исследовательского университета назначена врио заместителя начальника департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области — начальника управления по труду и занятости населения.

До назначения на пост Екатерина Квашенкова работала начальником отдела содействия трудоустройству и анализу рынка труда Центра опережающей профессиональной подготовки Белгорода. До неё управление по труду и занятости возглавлял Андрей Гаевой.