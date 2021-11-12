Москва, , 17:21 — REGNUM Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении российской компании «Аэрофлот», занимающейся авиаперевозками. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Аэрофлот Aeroflot.ru

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С подобной инициативой выступили отдельные представители европейского истеблишмента. Свое желание они объяснили тем, что компания якобы осуществляет рейсы из стран Ближнего Востока, благодаря которым беженцы перемещаются в Белоруссию и оттуда пытаются прорваться на территорию стран Евросоюза.

«Если будут запрещать «Аэрофлот» — это ударит по гражданскому обществу. Политики летают на своих собственных самолётах, а это будет попытка выстроить новый «железный занавес». Ни к чем хорошему это привести не может», — сказал Рар.

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