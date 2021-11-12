Махачкала, , 17:09 — REGNUM В одном из сёл Дагестана земельный спор кончился стрельбой и поножовщиной, сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу МВД.

Горное село в Дагестане Fred Schaerli

В результате погибли два человека, ещё двое госпитализированы.

Трагедия произошла в селе Аметеркмахи.

«По предварительным данным, на фоне земельного спора житель села начал стрельбу в мечети из автоматического оружия. Убит один из оппонентов — имам местной мечети. Сам нападавший скончался от ножевого ранения, нанесенного местным жителем, который попытался его остановить», — цитирует «Интерфакс» данные Единой диспетчерской службы.

Двое местных жителей доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

При этом с места происшествия было изъято несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова.

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