Махачкала, 12 ноября 2021, 17:09 — REGNUM В одном из сёл Дагестана земельный спор кончился стрельбой и поножовщиной, сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу МВД.
В результате погибли два человека, ещё двое госпитализированы.
Трагедия произошла в селе Аметеркмахи.
«По предварительным данным, на фоне земельного спора житель села начал стрельбу в мечети из автоматического оружия. Убит один из оппонентов — имам местной мечети. Сам нападавший скончался от ножевого ранения, нанесенного местным жителем, который попытался его остановить», — цитирует «Интерфакс» данные Единой диспетчерской службы.
Двое местных жителей доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.
При этом с места происшествия было изъято несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова.
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