Красногорск, 12 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Все договорённости по поводу изменения климата должны учитывать весь комплекс сопутствующих вопросов экономического и социального развития. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Процессы адаптации глобальной экономики к новым, более жёстким экологическим требованиям и перехода на чистые источники энергии должны учитывать весь комплекс вопросов экономического и социального развития, и осуществляться строго на основе универсальных договорённостей, выдвинутых в рамках ООН», — заявил Путин.