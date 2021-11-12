Москва, , 17:21 — REGNUM Евросоюз не желает запускать к себе беженцев из Белоруссии, поскольку опасается, что в этом случае миграционный потом по этому направлению начнет расти. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По его словам, общество в Германии сейчас напугано такой перспективой. Поэтому вокруг темы с мигрантами на границе Белоруссии и Евросоюза царит ажиотаж.

«Поймите, здесь ажиотаж. В германии общество в истерике. Люди считают, что Лукашенко ведет войну для дестабилизации Европы. Если Германия откроет границы и возьмет часть беженцев, то завтра на границе будет стоять миллион беженцев из Афганистана, которые будут на границе с Белоруссией. А это значит, что Лукашенко победит. Ситуация очень опасна», — сказал Рар.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог из Германии обвинил Евросоюз в двойных стандартах