Тбилиси, 12 ноября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд оштрафовал митинговавших около здания службы государственной безопасности Грузии оппозиционеров, сообщает 12 ноября грузинский телеканал «Формула».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Согласно решению суда, около 20 участников, задержанных на митинге, состоявшемся 10 ноября перед зданием СГБ, были оштрафованы на 2000 лари ($635), а три человека были приговорены к шести дням административного заключения.

Как официально объявило МВД Грузии, граждане вышли за установленные законом пределы свободы собраний и выражения мнений, а также попытались заблокировать входы в административные здания.

Оппозиция, в свою очередь, обвиняет полицию в произволе и жестокости при задержании протестующих.

Напомним, что 10 ноября при проведении акций протеста у зданий СГБ и минздрава грузинской полицией было задержано в общей сложности 46 человек