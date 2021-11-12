Ванкувер, Канада, 12 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Канадская инди-поп группа Peach Pit спустя месяц после выхода первого сингла своего грядущего студийного альбома выпустила вторую песню «Look Out!». Новоиспеченный сингл доступен для прослушивания на стриминговых сервисах.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Песня «Look Out!», вероятно, появится на следующей полноформатный работе группы. Сингл вышел вместе со своей дорожной экранизацией. Напомним, что в октябре Peach Pit представили лид-сингл под названием «Up Granville».

В начале текущего года группа предупредила свои фанатов, что отменила все свои концерты на 2021 год и готовиться к выпуску нового альбома. Название грядущей пластинки пока неизвестно, однако, ожидается, что она выйдет в начале следующего года.