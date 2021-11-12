Воронеж, , 17:00 — REGNUM В Воронежской области разрешено возобновить работу заведениям общепита, развлекательным заведениям и объектам торговли, однако принимать здесь смогут только посетителей, привитых против коронавируса, либо имеющих ПЦР-тест. Обновлённый указ губернатора опубликован 12 ноября на сайте правительства региона.

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В частности, с 13 ноября на территории Воронежской области объекты общепита смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00. Также разрешено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и прочих массовых мероприятий. Разрешено проведение спортивных мероприятий с 50% заполняемостью зрителями.

В то же время, указом запрещено посещать заведения общепита, торговые объекты (в том числе торговые центры), SPA-салонов, спортклубов, зоопарков, бань, а также музеев, заповедников, кинотеатров, театров, концертов, цирка, спортмероприятий, заселяться в санатории и гостиницы не имеющим кодов, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа), а также лицам, не достигшим 18 лет, без сопровождения родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона заявили о стабилизации с заболеваемостью ковидом — при том, что ежедневно в Воронежской области по-прежнему регистрируется около 770 новых случаев заражения.