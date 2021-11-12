Оренбург, , 17:14 — REGNUM По факту гибели двух маленьких детей в пригороде Оренбурга возбудили уголовное. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

На месте гибели детей Фото: oren.sledcom.ru

По данным следствия, 12 ноября в водоеме, расположенном в поселке Кушкуль, обнаружены тела шестилетнего и четырехлетнего детей. Результаты осмотра места происшествия свидетельствуют о том, что мальчики находились на частично заледеневшей поверхности водоема без сопровождения взрослых.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее прокуратура сообщила о проведении проверки по факту гибели двух маленьких братьев.

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