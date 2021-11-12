Брянск, 12 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Включение в конкурсную массу земельных участков «85-го ремонтного завода», занятых воинскими захоронениями бывшего концлагеря «Дулаг-142» в Брянске, признал незаконным Двадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дулаг 142

Конкурсный управляющий ещё в 2019 году не стал регистрировать в установленном законом порядке земельные участки завода, занятые воинскими захоронениями, а включил их в конкурсную массу для последующей реализации. Несмотря на предостережение прокуратуры, в конце 2020 года имущество было реализовано на торгах и передано в частную собственность.

Надзорное ведомство в рамках дела о банкротстве обратилось в арбитражный суд Брянской области с жалобой на действия конкурсного управляющего. Суд поддержал требования в полном объёме, однако определение было обжаловано конкурсным управляющим.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда определение Арбитражного суда Брянской области оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории 85-го завода с 1941 по 1943 годы немецко-фашистские захватчики организовали лагерь для военнопленных и гражданского населения. В нём содержалось около 80 тысяч человек, половина из которых погибла.