Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Сотрудники комитета по транспорту Санкт-Петербурга и подведомственных ему предприятий в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября активно прививались и ревакцинировались от коронавируса. В настоящий момент коллективный иммунитет в этой отрасли петербургской экономики достиг 90%. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, до 15 ноября в Петербурге должны быть первично вакцинированы до 80% сотрудников разных сфер, в том числе и транспортной, а до 15 декабря вакцинацию должны завершить все работники целого ряда отраслей.

В соответствии с этим распоряжением сотрудники транспортной отрасли, транспортной инфраструктуры, включая работающих в «Пулково», Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту, вошли в список тех, для кого вакцинация стала обязательной процедурой.

«Комитет в числе первых отчитывался о прохождении порога в 80% по числу вакцинированных работников. В настоящее время количество сотрудников с антителами достигло 90%, — отметили в ведомстве. — Принятые меры позволили более чем в три раза сократить количество заболевших сотрудников транспортной отрасли и обеспечить безопасную перевозку пассажиров».

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