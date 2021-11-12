Москва, , 17:00 — REGNUM Политика Евросоюза характеризуется двойными стандартами. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, на данный момент Россия и Запад ведут гибридную войну. И обстановка очень накалена, отметил эксперт, сравнив риски с ситуацией перед началом Первой мировой войны.

«В 1914 году тоже никто Первой мировой войны не хотел. Но война началась и сейчас может произойти то же самое. Я согласен, что взрывоопасная ситуация. В Европе двойные стандарты. Я всегда об этом говорю. Когда беженцы через Средиземное море к нам попадают — их спасают и люди, которые это делают, получают ордена, а когда беженцы идут с востока — это не гуманитарная политика, а геополитика, конфронтация», — отметил Рар.

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