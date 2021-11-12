Москва, 12 ноября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Москве прошел круглый стол ЭИСИ на тему: «Трансформация публичной власти: на пути к единству системы». 9 ноября Госдума в первом чтении рассмотрела проект закона об организации публичной власти. О том, как конкретные положения законопроекта повлияют на граждан, для чего необходимо выстраивать единую систему публичной власти и почему некоторые из новых норм встречают противодействие со стороны региональных властей рассказали ведущие российские эксперты. Модератором встречи выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

ИА REGNUM Государственная дума

Олег Матвейчев, профессор Финансового Университета при Правительстве России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, как представитель законодательной ветви власти ответил на вопрос, чем обусловлена инициация проекта закона об организации публичной власти. Во-первых, эксперт отметил, что закон, как и любой живой организм, должен меняться со временем. Новый закон вступит на смену 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», который действует уже на протяжении 20 лет. Также новый закон позволит всем трем уровням власти идти в ногу со временем, посредством использования новых и современных инструментов публичной политики, как например, заочное присутствие. Все это в комплексе ускорит законодательный процесс. Также Олег Матвейчев отметил, что обновление законов является прямым следствием внесения в прошлом году поправок в Конституцию Российской Федерации.

Автор «Мы выстраиваем новое единое публичное пространство, в котором гражданин России, в каждый точке страны будет себя чувствовать одинаково защищенно. Это основной принцип, чтобы не было разговоров, что если он [гражданин России] находится в одном субъекте федерации, то защищен одним способом, во втором — вторым, в третьем — третьим. Человек имеет право обратиться куда угодно по своей проблеме, а потом уже сама власть по своим уровням определит, кто эту проблему будет решать», — сказал он.

Также Олег Матвейчев в своем выступлении проанализировал положение нового закона об определении срока полномочий региональных глав на соответствие международной практике. В Китае, Индии, а также соседних Казахстане и Украине действует практика назначения губернаторов. В Японии, где губернаторы избираются, срок их полномочий не имеет ограничений. Ограничения по срокам есть в Аргентине, Бразилии и Мексике. США сегодня являются примером того, как в будущем новый закон будет регулировать статью о сроках полномочий — губернаторы избираются, но определение срока полномочий отдано на регулирование каждому отдельному штату. Например, в штате Айдахо нет ограничений по срокам, в Аризоне — с правом одного переизбрания, но губернатор снова получает право избираться после четырёхлетнего перерыва, в Нью-Йорке срок полномочий составляет четыре года.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян остановился на двух основных аспектах, которые в значительной степени повлияют на выстраивание линии публичной политики в регионах. Новый закон определит границы совместных предметов ведения центра и региональной власти. «На выходе мы получим сработанный перечень, у нас и практика софинансирования, и распределения трансфертов, и понимание, где кого и как поддержать будет более системное. И Правительству будет легче понимать в каких объемах и где оно должно участвовать», — пояснил эксперт.

Второй вопрос, который, по мнению спикера, возможно, не будет приятен региональным властям, но в значительной степени улучшит сложившуюся практику — это согласование на ряд ключевых позиций администрации регионов кандидатов с профильными федеральными органами исполнительной власти. Данная мера, по мнению Петра Кирьяна, будет способствовать усовершенствованию качества управленческих практик в регионах.

Политолог Анна Федорова также дала свою оценку проекту обсуждаемого закона. «Закон не только обеспечивает большую сбалансированность институтов власти в России, но и, на мой взгляд, многих людей, которые сейчас в системе власти работают, заставят более серьезно и вдумчиво относится к своим обязанностям, а это принципиально важно для качества государственного управления», — рассказала она.

Спикер продолжила, что если говорить о депутатах законодательных собраний регионов, то сейчас закон обозначает, что вне зависимости от того, в какой форме они работают, депутаты будут совмещать государственные должности, что неизбежно приведет к их большей дисциплинированности. Все депутаты будут нести ответственность за ведение деятельности, которая со статусом депутата несовместима, ко всем будут одинаковые требования. А это принципиально важно для того, чтобы качество управления было одинаково высоким во всех институтах власти и чтобы депутаты региональных законодательных собраний работали с полной отдачей.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований, Павел Данилин, более подробно остановился на вопросе потенциальных возможностей для муниципальной власти при принятии нового закона о публичной политике. Основные проблемы муниципального характера напрямую связаны с несогласованностью действий трех уровней власти. Сейчас регулирование функционирования осуществляется на основе 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Данный закон не может сегодня продолжать здраво функционировать ввиду отсутствия единой системы взаимодействия. «Этот закон, как рамочный закон, описывает принципы взаимодействия властей. Он описывает то, что все ветви власти нацелены на одно — чтобы гражданину на определённой территории жилось лучше и комфортнее. Это основная задача по Конституции Российской Федерации», — заключил он.