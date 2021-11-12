Мадрид, 12 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Испании разработана первая отечественная ракета-носитель Miura 1, сообщил 12 ноября на презентации в Мадриде сооснователь компании PDL Space Рауль Торрес.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Ракета

По его словам, речь идёт о многоразовой суборбитальной ракете-носителе.

«До сих пор Испания могла строить только корабли и самолеты, сейчас мы можем строить ракеты», — заявил Рауль Торрес.

«Испания сможет позиционировать себя как одну из 14 мировых космических стран», — подчеркнул он.

По словам ещё одного основателя компании PDL Space Рауля Верду, разработчики преодолели «многочисленные технические вызовы», поскольку «разрабатывали почти все технологии с нуля».

Заявлено, что первый запуск ракеты будет произведен в 2022 году с площадки Испытательного центра Эль-Ареносильо.

Ракета Miura 1 может нести до 100 кг полезной нагрузки и доставлять их на орбиту высотой до 153 км.

Кроме того, в компании PDL Space заявили, что считают главной своей целью разработку более крупной ракеты Miura 5 для доставки 300-кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.