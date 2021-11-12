Вашингтон, 12 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Американская исполнительница Тейлор Свифт представила альбом RED (Taylor's Version). Пластинка доступна на цифровых площадках с 12 ноября.

Jana Zills Тейлор Свифт

В обновлённую версию альбома RED, который впервые был выпущен в 2012 году, вошло 30 композиций — 16 перезаписанных хитов, а также 14 дополнительных треков. Гостями пластинки стали исполнители Крис Стэплтон, Эд Ширан и Фиби Бриджерс.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году лейбл Тейлор Свифт продал права на песни артистки сторонней компании. Из-за этого певица не может исполнять свои треки — она решила перезаписать шесть ранее вышедших альбомов.