Тобольский район, Тюменская область, 12 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Тюмени дочь погибшей в дорожно-транспортном происшествии женщины получила более одного миллиона рублей компенсации морального вреда от потери матери. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Судом установлено, что рано утром 8 сентября 2020 года на 235 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе, уставший водитель молоковоза «Фотон» врезался в колонну стоявших на дороге машин. В результате грузовик сплющил половину стоявшего автомобиля Renault Sandero Stepway. Пассажирка легковой машины скончалась на месте.

Водитель грузовика осуждён на один год и пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Дочь погибшей обратилась в суд за за компенсацией морального вреда (1,5 млн рублей) и расходов на организацию похорон (89 тыс. 560 рублей) к ООО «Дом-строй», которое арендовало грузовик.

Суд, изучив все обстоятельства, частично удовлетворил исковые требования дочери погибшей — на сумму чуть более одного миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тобольске с АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (ТОДЭП) городской суд взыскал более 3,6 млн рублей за гибель женщины в пользу её мужа и троих сыновей.