Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге за пять месяцев возвели и сдали в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Георгия на севере города. Об этом 12 ноября сообщили в городском комитете по строительству.

Новый корпус больницы Святого Георгия Gov.spb.ru/gov/otrasl/komstroy/

Началось строительство нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса больницы в феврале 2021 года. Менее чем за пять месяцев, благодаря применению современных технологий — модульных конструкций — был построен шестиэтажный стационар общей мощностью 305 мест, при необходимости он может вместить до 381 койки, площадью около 20 000 кв. метров.

«При разработке проектных решений использовался опыт, полученный при реализации лечебно-диагностического корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице», — отметили в комитете.

Новый корпус больницы Св. Георгия предназначен для оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. В нем расположились лечебные терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также два приемно-диагностических отделения.

«В здании предусмотрена установка новейшего медицинского оборудования с созданием соответствующей внутренней инфраструктуры», — добавили в пресс-службе.

Напомним, основное здание больницы в настоящее время занимается лечением больных с COVID-19.

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