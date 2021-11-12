Токио, , 16:51 — REGNUM Компания Bandai Namco сообщила, что игры Dragon Ball FighterZ и Dragon Ball Xenoverse 2 с момента релиза разошлись тиражом более 8 млн копий каждая. Об этом 12 ноября сообщает портал Gematsu.

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Релиз Dragon Ball Xenoverse 2 состоялся 25 октября 2016 года на ПК и консолях PlayStation 4 и Xbox One, таким образом, 8 млн копий игры Bandai Namco продала за четыре года. Позже игра появилась на Nintendo Switch (7сентября 2017-го) и в облачном игровом сервисе Google Stadia (17 декабря 2019-го).

Что касается Dragon Ball FighterZ, то она вышла 26 января 2017-го на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, релиз на Switch состоялся 28 сентября 2018-го. Т. е. таких показателей продаж проекту удалось добиться за чуть меньший срок, чем Dragon Ball Xenoverse 2.

В августе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что франшиза «Жемчуг дракона» (Dragon Ball) принесла Toei Animation в первом квартале финансового 2022 года 1,56 млрд иен ($14,2 млн). Компания отметила в отчёте, что это — почти половина от общего дохода за обозначенный период (3,2 млрд иен).

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