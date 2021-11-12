Москва, 12 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Мэрия Москвы старается не допустить перекладывания «зелёной» проблематики на плечи потребителей, сообщил 12 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

«Мы, конечно же, понимаем, что все эти требования по снижению углеродного следа, по соответствию «зелёной» повестке и проблематике ни в коем случае не должны быть бездумно переложены на плечи потребителей. И в своей политике всячески стараемся не допустить этого», — сказал Ефимов в ходе выступления на международном форуме «Всемирный день качества — 2021»

Он пояснил, что столичные власти стремятся добиться большего теми же ресурсами, что уже есть, в частности, участвуя в программе по повышению производительности труда.