Ярославль, 12 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Ярославскую область прибыли 53 новых школьных автобуса. Об этом рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев.

Школьные автобусы

«Мы основательно обновили и пополнили автопарк. Запустим новые автобусы в рейс максимально быстро. Сейчас главное задача — их оперативно поставить на учёт. Уже на следующей неделе они должны перевозить детей во всех районах и городах области», — сказал глава региона.

Все автобусы оборудованы ограничителями скорости, датчиками, которые не позволяют автобусу ехать, если открыты двери и системой ГЛОНАСС.