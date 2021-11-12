Оренбург, 12 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура организовала проверку по факту гибели двух братьев-дошкольников, которые погибли 12 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Анна Филиппова.

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По предварительным данным, дети в возрасте четырех и шести лет ушли без сопровождения взрослых на водоем, находящийся недалеко от дома в поселке Кушкуль. Тела мальчиков обнаружили в воде.

В прокуратуре отметили, что семья, потерявшая двух сыновей, является многодетной.

«В рамках надзорных мероприятий предстоит проанализировать причины и обстоятельства происшествия, проанализировать работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказала официальный представитель надзорного ведомства.

Ранее ГУ МЧС сообщало версию, согласно которой дети провалились пол лед.