Тамбов, , 16:44 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров сегодня, 12 ноября, провёл первый приём граждан, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Учитывая эпидситуацию, он пообщался с жителями региона в онлайн-формате.

Временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров Tambov.gov.ru

В течение месяца работы на посту руководителя Тамбовской области Максим Егоров получил много сообщений от тамбовчан, и часть проблемных вопросов уже решена или находится в процессе решения.

Так, от жителей многоквартирного дома № 125 по улице Мичуринской города Тамбова новому руководителю области поступила жалоба на состояние фасада их дома. Сотрудники управления государственного жилищного надзора области провели выездное обследование, по результатам которого зафиксировали наличие трещин на стенах и составили заключение о состоянии здания. При этом капитальный ремонт запланирован на 2028−2030 годы. Максим Егоров жестко раскритиковал такой подход, поскольку откладывать решение вопроса столь надолго недопустимо, и поручил перенести проведение капремонта на более ранний срок.

«Техническую экспертизу необходимо провести максимально оперативно, чтобы весной начать ремонтировать фасад, — сказал Максим Егоров. — В апреле приеду на место и посмотрю лично, как идут работы».

Родители учеников средней школы № 3 города Моршанска обратились к руководителю региона по поводу ремонта спортивного зала, который находится в непригодном для занятий физкультурой состоянии. Как отметил Максим Егоров, на сегодняшний день заключено соглашение на сумму более 3 млн рублей на ремонт спортзала, который пройдёт в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

"Вместе с тем нужно искать средства ещё и на ремонт кровли: если мы будем тянуть время, мы потеряем не только спортзал, но и все здание школы», — подчеркнул врио главы региона.

Также заявители подали обращения по вопросам водоснабжения, электроснабжения и другим. Решение всех вопросов руководитель области взял под личный контроль.

«Очень много сообщений о помощи в сложных жизненных ситуациях поступает в социальных сетях. Ни одно не остается незамеченным, по всем будет результат», — не раз говорил Максим Егоров.

Власти отмечают, что на Тамбовщине накопилось достаточное количество нерешенных за прежние годы проблем, поэтому встречи главы региона, личные или в онлайн-режиме, станут регулярными. Жители региона должны знать: они обязательно будут услышаны, а их вопросы будут решены.