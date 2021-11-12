Тбилиси, , 16:45 — REGNUM Грузинская оппозиция прошлась маршем по улицам Тбилиси к зданию министерства здравоохранения с требованием перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, сообщает 12 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Протест Nathan Keirn

Митингующие требуют встречи с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе и ждут от неё решения о переводе Саакашвили в гражданскую больницу. Однако пока никакого ответа из грузинского минздрава порка не поступило

«Мы просим спасти человека, которого правительство пытает как морально, так и физически. Мы наблюдали за убийством человека, который создал государство, и его убивает правительство, которое буквально разрушило все государственные институты. Мы просим немедленно госпитализировать Михаила Саакашвили в полипрофильную гражданскую клинику», — заявила член оппозиционного «Единого национального движения» врач Софо Джапаридзе.

Молчание Тикарадзе непонятно для одного из лидеров партии Хатии Деканоидзе. Она сказала, что когда речь заходит о жизни людей, главе минздрава важно публично заявить о своей позиции. Еще одна акция проходит около здания министерства юстиции. Оппозиция требует встречи с министром юстиции Рати Брегадзе, но Брегадзе не ответил на их требование. В связи с этой акциями оппозиции грузинская полиция приведена в состояние повышенной готовности.

Напомним, что 8 ноября, находящийся в заключении бывший президент Михаил Саакашвили был переведён в больницу при тюрьме № 18 в Тбилиси.