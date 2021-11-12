Вена, 12 ноября 2021, 16:39 — REGNUM В Австрии с 15 ноября может быть введен повсеместный локдаун для граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает 12 ноября Kronen Zeitung со ссылкой на канцлера Австрии Александра Шалленберга.

Вена, Австрия
Вена, Австрия

«Мы планируем в воскресенье дать «зеленый свет» этой мере», — цитирует издание его слова.

Перед этим в выходные дни будет проведена виртуальная конференция с руководителями федеральных земель Австрии, а в воскресенье состоится заседание главного комитета Национального совета.

Шалленберг заявил, что сожалеет о такой мере, но провозгласил, что две трети населения страны, которые уже привились, не должны ущемляться в правах так же, как и не привившиеся.

Для непривитых будут введены такие же ограничения, какие действовали при предыдущих локдаунах. Они смогут ездить на работу и в магазины за продуктами, а также заниматься спортом на улице. Полиция будет выборочно проверять возможные нарушения.

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