Вена, , 16:39 — REGNUM В Австрии с 15 ноября может быть введен повсеместный локдаун для граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает 12 ноября Kronen Zeitung со ссылкой на канцлера Австрии Александра Шалленберга.

Вена, Австрия

«Мы планируем в воскресенье дать «зеленый свет» этой мере», — цитирует издание его слова.

Перед этим в выходные дни будет проведена виртуальная конференция с руководителями федеральных земель Австрии, а в воскресенье состоится заседание главного комитета Национального совета.

Шалленберг заявил, что сожалеет о такой мере, но провозгласил, что две трети населения страны, которые уже привились, не должны ущемляться в правах так же, как и не привившиеся.

Для непривитых будут введены такие же ограничения, какие действовали при предыдущих локдаунах. Они смогут ездить на работу и в магазины за продуктами, а также заниматься спортом на улице. Полиция будет выборочно проверять возможные нарушения.

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