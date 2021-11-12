Оренбург, 12 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В микрорайоне Кушкуль Оренбурга 12 ноября утонули два ребенка 2015 и 2017 года рождения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области На месте гибели детей

По данным ведомства, дети одни отправились на прогулку к водоему, который находится в одном километре от дома. На месте происшествия инспекторы Центра ГИМС регионального управления МЧС России обнаружили следы, свидетельствующие о том, что ребята гуляли по льду.

Тела детей обнаружил и извлек из водоёма местный житель. К родственникам погибших направлен психолог МЧС.