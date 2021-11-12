Стокгольм, 12 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify приобрёл компанию по распространению аудиокниг Findaway. Об этом 12 ноября сообщает издание Billboard.

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Как отмечает издание, таким образом компания собирается расширить сервис за счёт контента Findaway. «Spotify стремится быть местом для всего аудио как для слушателей, так и для создателей», — говорят представители платформы.

Добавим, что условия и сумма покупки Findaway не разглашаются. Предположительно, сделка будет завершена до конца 2021 года после её проверки регулирующими органами США.