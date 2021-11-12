Москва, 12 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Академик РАН Евгений Чазов, возглавлявший Минздрав СССР в 1987—1990 гг., скончался на 93-м году жизни, сообщили 12 ноября в пресс-службе Минздрава РФ.

Kremlin.ru Евгений Чазов

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что благодаря работе Евгения Чазова были спасены миллионы жизней, ведь он является создателем тромболитической терапии. Разработки учёного применялись не только в СССР, но и за рубежом, в том числе в США, европейских странах.

Чазов проверил на себе препарат для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — фибролизин. За разработку тромболитической терапии в 1982 году он был удостоен Ленинской премии.

Велики достижения Чазова на посту главы Минздрава СССР. «Под его руководством сложилась известная научная кардиологическая школа, защищены около ста докторских и кандидатских диссертаций, — сообщили в ведомстве. — Сотни врачей по всему миру объединились в движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», сопредседателем которого был Евгений Иванович».

Минздрав РФ приводит список наград, которые получи Евгений Чазов за свою работу: он стал Лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, Премии Совета Министров СССР и Государственной премии России. Также он стал Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Социалистического Труда, получил четыре Ордена Ленина.