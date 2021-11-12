Афины , 12 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Греция поднялась на десять мест в международном рейтинге по индексу эффективности изменения климата (CCPI), согласно отчету, ежегодно составляемому с 2005 года Институтом Germanwatch. Об этом сообщает AMNA 12 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Таким образом, Греция в этом году находится на 24-м месте среди 64 стран (в прошлом году она занимала 34 строчку) и сейчас обосновалась в середине таблицы — в год, когда позиции Европейского союза в целом упали на 6 пунктов.

Выделенные в докладе факторы, которые привели к улучшению положения страны, заключаются, в том числе, в новом законе о климате, пересмотре Национального плана по энергетике и климату (Esek) для адаптации к новым более амбициозным целям ЕС по сокращению выбросов углерода к 2030 году, программе субсидирования на приобретение электромобилей.