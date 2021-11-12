Москва, , 16:26 — REGNUM На 93-м году жизни скончался выдающийся кардиолог, бывший глава Минздрава СССР, почётный директор НМИЦ кардиологии, академик РАН Евгений Чазов. Об этом 12 ноября сообщает сайт Министерства здравоохранения РФ.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолог, академика РАН, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», — говорится в информации на сайте.

В министерстве напомнили, что Евгений Иванович является создателем тромболитической терапии, о нём можно сказать как о человеке, который спас жизни миллионов людей. Его разработки активно применялись не только в СССР и России, но и в других странах Европы, а также в США.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Чазова.