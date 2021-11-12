В Ленинградской области намерены активно развивать яхтенный туризм
Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области работают над проектом развития яхтенного туризма до 2030 года. Он станет одним из ключевых пунктов по развитию такого вида туризма по всей России.
«Сейчас на базе профильного ведомства сформируется рабочая группа по водному туризму с подгруппами по яхтенному, круизному и активному водному туризму. Важнейшими задачами экспертов, которые войдут в ее состав, станет разработка дорожной карты и маршрутов», — сообщили 12 ноября в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Ранее Федеральным агентством по туризму была утверждена программа развития туризма по все России. Заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева отметила, что среди регионов России, в которых планируют развивать яхтенный туризм, Ленинградская область является центральным. Это обусловлено наличием 70 причалов для швартовки маломерных судов. Помимо прочего в регионе имеется 12 яхт-клубов для содержания и эксплуатации малых судов.
Читайте также: На ПМЭФ договорились о новых туристических маршрутах по российской Балтике
Отметим, что что первый этап программы будет реализован в 2021—2024 годах. За это время планируется создать «дорожную карту» мероприятий для развития яхтенного туризма. На следующем этапе, с 2025 по 2030 годы, будет проводиться реализация намеченных планов. Ранее уже ушла речь о развитии новых водных маршрутов по Балтике, прежде всего с Финляндией и Эстонией.