Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области работают над проектом развития яхтенного туризма до 2030 года. Он станет одним из ключевых пунктов по развитию такого вида туризма по всей России.

Дарья Драй ИА REGNUM Яхта в Финском заливе

«Сейчас на базе профильного ведомства сформируется рабочая группа по водному туризму с подгруппами по яхтенному, круизному и активному водному туризму. Важнейшими задачами экспертов, которые войдут в ее состав, станет разработка дорожной карты и маршрутов», — сообщили 12 ноября в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Ранее Федеральным агентством по туризму была утверждена программа развития туризма по все России. Заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева отметила, что среди регионов России, в которых планируют развивать яхтенный туризм, Ленинградская область является центральным. Это обусловлено наличием 70 причалов для швартовки маломерных судов. Помимо прочего в регионе имеется 12 яхт-клубов для содержания и эксплуатации малых судов.

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Отметим, что что первый этап программы будет реализован в 2021—2024 годах. За это время планируется создать «дорожную карту» мероприятий для развития яхтенного туризма. На следующем этапе, с 2025 по 2030 годы, будет проводиться реализация намеченных планов. Ранее уже ушла речь о развитии новых водных маршрутов по Балтике, прежде всего с Финляндией и Эстонией.