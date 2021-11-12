Ханты-Мансийск, , 16:23 — REGNUM В Югре перед судом предстанет начальник путевой машинной станции за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

РЖД Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По версии следствия, монтёр пути получил производственную травму. Начальник путевой машинной станции № 254 ОАО «Российские железные дороги» не принял мер по созданию комиссии для расследования несчастного случая на производстве с целью избежать привлечения к дисциплинарной ответственности. Он дал подчинённым указание о табелировании монтёра пути, как находящегося на рабочем месте. Тем временем монтёр лечился, на работу не выходил, и с апреля по ноябрь 2020 года незаконно получил зарплату размером 400 тыс. рублей.

Действия обвиняемого повлекли нарушение прав и законных интересов ОАО «Российские железные дороги», которое выплатило 400 тыс. рублей неработающему монтёру.