Брюссель, , 16:22 — REGNUM Урегулирование миграционного кризиса на границах Евросоюза с Белоруссией происходит успешно. Об этом 12 ноября заявил зампред Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

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Он с удовлетворением констатировал помощь в решении проблемы эскалации миграционного кризиса, оказанную Евросоюзу «друзьями». Среди таковых он назвал Турцию, запретившую использование своих аэропортов для граждан Ирака и других стран для прибытия в Минск.

Схинас сообщил также, что ЕС готовится усилить давление на руководство Белоруссии пятым пакетом санкций. Таковой, рассказал зампред Еврокомиссии, «вступит в силу на следующей неделе».

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