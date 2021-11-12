Челябинск, , 16:22 — REGNUM В Челябинской области не планируется продлевать режим нерабочих дней. Об этом заявил 12 ноября губернатор Алексей Текслер.

В период нерабочих дней

Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу», — сказал глава региона.

По его мнению, две недели нерабочих дней дали свои результаты. В регионе зафиксировано снижение числа госпитализаций, а также в целом стабилизация по заболеваемости.

Также в регионе отмечено снижение количества пневмоний. Уменьшилось и число случаев ОРВИ у детей.