Москва, 12 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы поделились с читателями многими занимательными курьезами со всех уголков страны: казаки против прививок, граффити на метеоритах и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

QR-код

Центральный федеральный округ

Требование QR-кодов для посещения общественных мест вызвало разнообразные экстравагантные решения. В Подмосковье, к примеру, стали делать маникюр с QR-кодом. «Новости Москвы» пишут, что в маникюрном салоне распечатывают на принтере наклейку с индивидуальным кодом и приклеивают на один из ногтей. Говорят, экзотическая новация входит в моду.

В Белгороде выработали другое небезынтересное решение, связанное с эпидемией. Здесь решили выделить специальные автобусы гражданам, которые болеют или подозревают у себя коронавирус. «Черноземец» пишет, что «ковидных рейсов» по городу запущено целых пять. Конечная у всех одна: шестая поликлиника, где расположен «ковидный центр». Автобусом можно воспользоваться только для поездки к врачу.

Еще одна волнительная тема — перепись населения, которая тоже вызывает множество курьезов и странных ситуаций. «Родина Снегурочки» узнала, что переписчики в Костроме жалуются на неадекватное поведение горожан. Некоторые спускают на переписчиков собак, другие угрожают побить, а одна старушка заявила: цель переписки в том, чтобы понять, сколько людей «нужно убить для лучшей жизни!».

Природа вновь, кажется, стала «самоочищаться», как было во время локдауна в прошлом году. Во Владимирской области на картофельных полях недалеко от Гусь-Хрустального объявились зубры. «Владимир Тудэй» пишет, что животные пришли из соседнего национального парка. Жители жалуются, что теперь просто не могут выйти из дома.

Северо-Западный федеральный округ

Другая напасть — в Ленинградской области. Деревню Конново «оккупировали» медведи. По словам граждан, косолапые уже вторую неделю разгуливают по улицам и слишком многое себе позволяют. FlashPiter пишет, что медведи разнесли пасеки, ломают сараи, гаражи и заборы. В деревне ввели комендантский час с шести вечера до восьми утра. Проблема в том, что за причинение медведям вреда грозит уголовное наказание. Как бороться с непрошенными гостями, непонятно.

Приволжский федеральный округ

В Башкирии грустная история: недалеко от города Октябрьский машина ритуальных служб напрочь застряла в грязи, до кладбища гроб пришлось нести полкилометра по лужам. Mash Batash удивляется уверениям ремонтников, что дорога заасфальтирована.

«Пермский глобус» поразился приказу, который разошелся среди уральских казаков от лица одного из атаманов. Казакам запретили носить маски и вакцинироваться, а также получать «унизительный» QR-код. По словам автора канала, всерьез к современному казачеству относиться сложно, и в данном случае получился просто очередной портрет этого странного явления.

В Самарской области патрулирование дорог вышло на новый, очень высокий уровень. Следить за порядком гаишники будут с небес. «Злой самаритянин» передает, что пробную видеокамеру установили на аэростате, она дает обзор до 4 километров, а номера машин считывает даже в темноте.

Южный федеральный округ

«В Крыму еноты ведут себя, как свиньи», — пишет «Страновед». Дело в том, что в сафари-парке семья енотов вдруг отказалась от самого мелкого детеныша. Двухмесячный Шурик каждый день приходит к родному вольеру, но родичи его прогоняют. Заботу о несчастном взяли на себя работники парка: с ним гуляют, болтают и катают на велосипеде.

В Краснодаре не вполне трезвый вор уснул на месте преступления. Он забрался в квартиру через разбитое окно, рассовал по карманам украшения и вдруг уснул. Разбудили его полицейские, передают «Кубанские новости».

На Кубани перед стартом зимнего сезона решили ввести наклейки «Проверено на COVID-19». Ими украсят фасады отелей и санаториев, которые получили соответствующий сертификат и гарантируют туристам безопасный отдых. Сертификат будут давать только тем отелям, у кого есть «звездочки», уточняет «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Нальчике мужчина изрисовал двенадцать крупных каменных метеоритов, стоящих перед местным музеем. Сотрудникам музея удалось счистить краску и вернуть образцам прежний вид, пишет «Кавказ сегодня». Вандала разыскивает полиция.

Уральский федеральный округ

«Znak Екатеринбург» продолжает тему «новости ковидного безумия». Странная история случилась в Свердловской области. Дети из двух сел не могут попасть в школу, потому что водитель школьного автобуса отказался вакцинироваться, его уволили, а нового, скорее всего, будут искать несколько месяцев.

Сибирский федеральный округ

@сибирьмедиа удивляет видеокамера, которую поставили в туалете одной из школ Красноярска. В управлении образования заверили, что камера не настоящая, и нужна, чтобы мотивировать учащихся соблюдать чистоту и не курить. Впрочем, целесообразность ее появления обещали проверить.

В Норильске заметили женщину, которая зашла в автобус вместе с северным оленем. «Суровый северный город или подготовка новогодних оленей?» — интересуется ТВК «Красноярск».

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» рассказал про необычную любовь камчатских медведей к вертолетным площадкам. Одна медведица решила даже «полакомиться» вертолетной площадкой!

К месту недавней авиакатастрофы под Хабаровском стали водить незаконные экскурсии. ХКС | Новости Хабаровска и края узнали, что любителей странного отдыха на месте трагедии застали инспекторы заповедника и сотрудники районного отдела полиции. Организатором «туров» заинтересовалась полиция, а участникам придется заплатить по 3 тысяче рублей.

«Смотровая вышка» удивляется, что в Магадане уже пять лет не могут ввести в строй приложение для отслеживания общественного транспорта. Дело в том, что пока готовили программное обеспечение, оборудование устаревало, пока согласовывали замену, устаревала уже и сама замена…

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 19 ноября .