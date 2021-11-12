Тамбов, , 16:19 — REGNUM На первом приеме граждан врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров показал принципы своей работы — открытость и результативность. Сразу 4 наболевших и сложных вопроса будут решены в кратчайшие сроки

Максим Егоров Tambov.gov.ru

Максим Егоров взялся за решение тех вопросов, которые больше всего волнуют жителей региона и которые предшественники решить не смогли. Сегодня в ходе официального приема граждан он продемонстрировал, как умеет работать и как должна работать единая команда администрации области, решив четыре застарелых проблемы.

В городе Моршанске будет отремонтирован спортзал средней школы N3 Школу построили еще в 1939 году, пристройка со спортзалом обветшала. По решению губернатора объект включен в федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Нацпроекта «Образование». Ремонт будет произведен в летние каникулы 2022 года.

В Тамбове будет произведен капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома на улице Мичуринской. Ремонт нужен срочно, но, хотя этого никто не отрицает, чиновники запланировали ремонт лишь на период 2028−30 гг. Губернатор распорядился решение пересмотреть: в рамках областной программы капитального ремонта сроки перенесут, жителям не придется больше терпеть неудобства.

В Моршанском районе на территории Веселовского сельсовета выявлены и поставлены на учет бесхозные сети электроснабжения (73 опоры). Протяженность сетей составляет 2395 м. Неизвестно кому принадлежащие электросети обеспечивают электричеством вполне конкретных людей, а ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» предъявило претензии о взыскании с администрации Веселовского сельсовета Моршанского района Тамбовской области потерь, возникающих в бесхозных сетях, исчисляемых ежемесячно в сотни тысяч рублей. Бюджет сельсовета всего 7,5 миллионов, справиться с проблемой на этом уровне невозможно. Решение Максима Егорова: Филиалу ПАО «МРСК Центр-«Тамбовэнерго» принять в собственность бесхозные объекты электросетевого хозяйства, расположенные по улицам Молодежная, 1-я Заводская, 2-я Заводская, 3-я Заводская в д. Новоалександровка Моршанского района Тамбовской области и осуществлять их обслуживание.

Смысл происшедшего — решение принимается не в интересах компаний-поставщиков, а в интересах людей «на земле».

Поселку Строитель нужна чистая вода. Для этого требуется новая станция водоподготовки. Решение губернатора: станция будет построена. В федеральную (региональную) программу «Чистая вода» будет включен объект «модульной станции коалесцентно-сорбиционного обезжелезивания «МСКСО» в пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области» на получение субсидий в размере 42 316,27 тыс. руб.

Всего один прием граждан (теперь такие приемы станут регулярными и частыми) позволил врио главы региона показать, что он умеет вникать в сложные проблемы и вести работу оперативно и в интересах обычных жителей города и области.