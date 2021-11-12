Кемерово, 12 ноября 2021, 16:19 — REGNUM Жителей Кемеровской области старше 60 лет обязали вакцинироваться от COVID-19, говорится в опубликованном 12 ноября постановления регионального управления Роспотребнадзора.
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Уточняется, что в регионе полная вакцинация 80% людей старше 60 лет должна состояться к 25 декабря, соответственно — до 25 ноября они должны получить одну дозу вакцины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале недели аналогичное требование обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет ввели в Сакнт-Петербурге.
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